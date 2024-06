FDP-Fraktionschef:Dürr hält Nachtragshaushalt für möglich

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr für möglich. Bei einem laufenden Haushalt tue ein Finanzminister das, was man auch zu Hause tue, nämlich zu schauen, ob Einnahmen und Ausgaben stimmten, sagte Dürr im ZDF-Morgenmagazin.

Bericht über Pläne für Nachtragshaushalt

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, die Bundesregierung plane einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Unter Berufung auf Koalitionskreise hieß es, das Finanzministerium habe die Haushaltspolitiker der Koalition über die Pläne vor wenigen Tagen informiert. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte dazu am Donnerstag:

Lindner: Entscheidung ist noch nicht gefallen

Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, ob es eine Handlungsnotwendigkeit gibt - und falls ja, in welcher Weise.

FDP will an Schuldenbremse festhalten

Aus der FDP-Fraktion verlautete dazu: "Die Schuldenbremse wird also nicht ausgesetzt, nur die Berechnung der erlaubten Nettokreditaufnahme wird an die schlechter als erwartete Wirtschaftslage angepasst."

Wie groß die Haushaltslücke genau sei, will Finanzminister Lindner nicht beziffern. Die Zahlen hätten einen "spekulativen Charakter", weil dort "oft Wünsche enthalten“ seien.

Dürr fordert Ministerien zum Sparen auf

Dürr dringt auf Einsparungen der Ministerien. Er erwarte, dass "sich die Bundesminister, die ein Versprechen abgegeben haben, sich an die Schuldenbremse, an den Finanzplan zu halten", dies jetzt auch umsetzen. Die Fachministerinnen und -minister müssten entscheiden: "Wo setze ich Prioritäten, auf was kann ich verzichten".