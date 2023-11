Künftige IG-Metall-Chefin will gegen die AfD kämpfen

Die designierte neue Chefin der IG Metall, Christiane Benner, will in ihrem Amt gegen den Aufstieg der AfD kämpfen. Der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag sagte sie:

Künftige IG-Metall-Chefin: "Rechten den Boden entziehen"

"Wir können den Rechten den Boden entziehen, wenn wir in den Betrieben mithilfe von Gewerkschaften und Betriebsräten Menschen Sicherheit vermitteln, etwa indem sie weiterqualifiziert werden und bei all den Veränderungen eine gute Perspektive für sich sehen", erläuterte Benner.

Benner: Arbeit der beste Ort für Integration

Als erste Frau will sich die 55-Jährige am Montag (23. Oktober) zur Chefin von Deutschlands größter Gewerkschaft IG Metall wählen lassen. Sie soll damit Jörg Hofmann an der Spitze ablösen. Ihre Wahl auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main gilt als sicher.