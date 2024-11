Das, ruft der SPD -Politiker in Erinnerung, war das Motto in Schröders Kanzlerschaft. Und hieß damals Agenda 2010. "Eine Agenda für die Fleißigen" würde Merz ein neuerliches Reformprogramm nennen. Gabriel spricht vom Leitmotiv "Ärmel hochkrempeln".

Merz für Vertrauensfrage kommende Woche

Man könne selbstverständlich über das ein oder andere Thema sprechen. Doch die Reihenfolge müsse lauten, dass Scholz nächste Woche die Vertrauensfrage stellt - und nicht erst im Januar. Die Union brauche im Übrigens nichts zu ändern am Umgang mit den Vorlagen der Regierung. Ein konstruktives Misstrauensvotum mit den Stimmen der AfD komme für ihn nicht in Frage, stellt Merz klar.

Gabriel: Durch Lindner-Rauswurf hat Scholz an Stärke gewonnen

Durch seine Entscheidung, FDP -Finanzminister Christian Lindner zu entlassen, habe Scholz an Stärke gewonnen, die er im Wahlkampf nutzen könne. Gabriel hoffe, dass Union und SPD zuvor in der Migrationsfrage noch gemeinsam etwas machen.

Zwei Parteien, so Gabriel, wollten in der Regierung bleiben, weil sie sich dadurch bessere Chancen bei der Bundestagswahl erhoffen - und eine, die FDP unter Christian Lindner, habe den Weg der Provokation gewählt, um herauszukommen.

CNN-Journalist: Kann Festhalten an Schuldenbremse verstehen

"Was wir uns nicht mehr leisten können, ist noch mal eine Woche oder zwei einen politischen Streit zu erleben, wann die Vertrauensfrage gestellt wird", sagt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, "die Menschen stellen sich jetzt andere Fragen." Gescheitert sei die Ampel an Unterschieden, die es von Beginn an gegeben habe.

Gerade in Sachen Ukraine habe die Ampel schon "relativ viel gemacht", attestiert der Journalist Frederik Pleitgen (CNN). Beim Festhalten an der Schuldenbremse könne er Lindner verstehen: "Es ist ja extrem viel Geld da, aber nie für die nötigen Investitionen."

Ampel-Aus rückt Trump-Wiederwahl in den Hintergrund

Merz: Wahl Trumps für Deutschland "keine verfassungsrechtliche Notlage"

So könne Europa mit der neuen Regierung in den USA klarkommen. Ein "Sondervermögen Trump" lehnt Merz kategorisch ab: "Die Wahl eines neuen amerikanischen Präsidenten ist in Deutschland keine verfassungsrechtliche Notlage." Es würden aber in der Verteidigungspolitik große Anstrengungen nötig.