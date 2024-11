Handwerkspräsident: "Zeit nicht mit Gipfeln verplempern"

Kommen die Gipfel zu spät?

"Man müsste jeden an den Tisch holen", findet Claus Ruhe Madsen ( CDU ), Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein . Aber selbst, wenn man sich jetzt verständigen würde, gebe es bis zur Bundestagswahl wohl keine Entscheidungen mehr. Seine Analogie aus dem Fußball:

Dürr: "Vorrangig strukturelles Problem"

Dass die wirtschaftliche Flaute nicht unmittelbar auf die Ampel zurückzuführen ist, will FDP-Fraktionschef Christian Dürr deutlich machen: "Seit 2014 fallen wir in der Wettbewerbsfähigkeit zurück, seit 2017 sind wir faktisch in einer Industrierezession, seit 2018 werden in Deutschland immer weniger Autos gebaut."