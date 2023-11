Vor Treffen in Brüssel: Weil wirbt für Industriestrompreis

Ohne den Industriestrompreis würden "viele Unternehmen ihre Tore schließen“, so der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), in jedem Fall sei er „mit hohen Beträgen verbunden". 06.09.2023 | 6:57 min

Niemand könne wollen, "dass Deutschland mehr oder weniger freiwillig das Profil als Industrieland in einem ganz, ganz wichtigen Bereich aufgibt".

Länderchefs treffen sich in Brüssel

Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder tagen am Mittwoch und Donnerstag erstmals seit 2018 wieder in Brüssel. Niedersachsen hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Zunächst steht ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Programm.

Das Wirtschaftswachstum stockt - aber wie kann es wieder angeregt werden? Ein subventionierter Industriestrompreis soll die Rettung bringen. Was spricht dafür - und was dagegen?

Am Donnerstag finden unter anderem Treffen mit dem Verantwortlichen für das EU-Klimaschutzpaket Green Deal, Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic, und Energiekommissarin Kadri Simson statt.

Länder wollen nationalen Industriestrompreis

FDP-Fraktionschef Christian Dürr lehnt einen Industriestrompreis weiterhin ab.

Weil: Energieintensive Unternehmen "nicht mehr wettbewerbsfähig"

Die Ampel-Regierung konnte sich bisher nicht auf einen Industriestrompreis einigen. Die Chemiebranche droht vor der Abwanderung vieler Unternehmen.

Der niedersächsische Ministerpräsident mahnte, es dürfe nicht nur die Frage gestellt werden, was Unterstützungsmaßnahmen wie ein Industriestrompreis kosteten, sondern auch, was Nichtstun koste. "Dann gibt es keine Steuern mehr, keine Sozialversicherungsbeiträge, keine Gehälter mehr an die Beschäftigten und keine entsprechende Kaufkraft", warnte der SPD-Politiker.