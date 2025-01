Oskar Schindler wurde am 28. April 1908 in Zwittau in Mähren geboren. 1939 trat er in die NSDAP ein. Als 31-jähriger Kaufmann kam er nach Krakau, das seit dem 6. September 1939 unter deutscher Besatzung stand. Dort übernahm er ein ehemaliges Press- und Emailwerk. 1940 wurde der Betrieb als kriegswichtig eingestuft. Damit erhielt Schindler das Recht, Häftlinge einzusetzen. Er fordert 1.200 polnische Arbeitskräfte an, darunter 600 Juden.



Die Berichte der Juden aus dem Krakauer Ghetto verändern ihn. Als das Ghetto im März 1943 aufgelöst wird, besticht er die Führung des KZ Plaszow, damit seine Arbeiter weiterhin bei ihm arbeiten können. 1944 wird das KZ Plaszow aufgelöst. Damit sei für ihn klar gewesen, schreibt die "Stuttgarter Zeitung" nach Sichtung des schriftlichen Nachlasses, dass den Juden der Tod in den Vernichtungslagern droht.



Es entsteht eine Liste mit den Namen von jüdischen Männern und Frauen, denen Schindler gemeinsam mit seiner Frau Emilie durch Täuschung und Bestechung von Nazis das Leben rettet. Er stirbt am 9. Oktober 1974 in Hildesheim. Er ist auf dem Katholischen Friedhof auf dem Zionsberg in Jerusalem beerdigt.