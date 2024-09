Islamisten auf TikTok: Wie sie junge Muslime radikalisieren

Die Extremismus-Beratungsstelle "Salam" in Halle beobachtet, wie islamistische Influencer auf Plattformen wie TikTok die Radikalisierung von Jugendlichen beschleunigen. Hans Goldenbaum, Islam- und Sozialwissenschaftler, leitet die Beratungsstelle.

IS-Hymnen auch auf Telegram

Goldenbaum zeigt auf seinem Smartphone einen Telegram-Chat, in dem der IS Hymnen in mehreren Sprachen verbreitet werden; darunter auch Deutsch. Er spielt einen Audioclip ab: "Laster voller Sprengstoff, liebevoller Abschied, Mutter sei nicht traurig, dein Sohn reist zu Allah."