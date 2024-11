Buschmann bei "Lanz": "Bunker-Runden von drei Leuten nicht gut"

Wie groß war der Schock?

Wie groß nun die Überraschung wirklich war an seinem letzten Arbeitstag als Kabinettmitglied - da ließ sich Buschmann nicht so recht in die Karten schauen. Er erwiderte nur: "Es ist kein Geheimnis, dass die Koalition in schwieriges Fahrwasser geraten ist."

Und Buschmann ergänzte: "Es war immer ein Thema, es gab sogar eine Mitgliederbefragung in der FDP dazu." Viel sei über ein mögliches Ende in unterschiedlichen Gremien und Runden gesprochen worden.

Ampel-Dissens auch im Ende sichtbar

Ein Indiz, wie schlecht es um die inneren Zusammenhalt wirklich bestellt war, lasse sich nun auch im Umgang mit ihrem Scheitern sehen, so der Blick von Kerstin Münstermann - abzulesen sei das an den unterschiedlichen Geschichten darüber, wie es zum Aus kam.

Ein Crash mit Ansage?

FDP-Chef Christian Lindner könne sich nicht als unschuldig am "Showdown im Kanzler" darstellen, fügte Münstermann hinzu - Lindner habe etwa den "Herbst der Entscheidungen" ausgerufen und zum eigenen Industriegipfel geladen. Fazit der Journalistin dann auch: "eine Inszenierung, die plus eigenem Papier auf einen Crash hinausläuft." In Scholz' Richtung sagte Münstermann:

Münstermann erkannte in dem zerrütteten Verhältnis zwischen Kanzler Olaf Scholz und Ex-Finanzminister Lindner gar einen Schaden für den Wahlkampf: Es sei "bitter zu beobachten, wie man sich so entzweien kann in der demokratischen Mitte dieses Landes", sagte sie.

Buschmann mit Ampel-Learnings

An das Schlagwort Rückversicherung knüpfte Buschmann zu einem späteren Zeitpunkt in der Sendung wieder an - als um die letzte gemeinsame Ampel-Sitzung am Abend des 6. Novembers ging. Darin hatte Kanzler Scholz vom Noch-Finanzminister verlangt, einen so genannten "Überschreitungsbeschluss" mitzutragen - also ein Aussetzen der Schuldenbremse.