Wahlkampf in Greifswald: Lindner mit Schaum beworfen

Christian Lindner wurde in Greifswald von einer seifigen Schaumtorte im Gesicht getroffen.

FDP-Chef Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit Schaum beworfen worden. Sie traf den früheren Finanzminister dabei direkt ins Gesicht.

"Wenigstens das hätten sie besser machen können, dann hätte ich auch was davon gehabt", so Lindner weiter, als er sich mit einer Serviette das Gesicht abwischte.

Traditionelles Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart: Parteichef Lindner peilt trotz schlechter Umfragewerte eine Regierungsbeteiligung mit der Union an.

"Sehr geehrter Herr Lindner ..."

Der Ex-Finanzminister hatte bei der Wahlkreisveranstaltung in Greifswald in einem kleinen Saal vor mehreren Menschen gesprochen. Die Angreiferin wurde von seinen Sicherheitsleuten ergriffen und zu Boden gebracht. Zuvor hatte sie "Sehr geehrter Herr Lindner" gesagt und ihm dann den Schaum ins Gesicht geworfen. Lindner selbst schmierte der Frau einen Teil des Schaumes zurück in deren Haare.