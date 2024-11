Linnemann: Einigung zu Neuwahl "in den nächsten Stunden"

CDU-Chef Friedrich Merz besteht nicht mehr auf einen Neuwahltermin im Januar - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet deshalb eine schnelle Einigung mit der SPD . Im ZDF- Morgenmagazin sagte er, es werde auf eine Neuwahl am 16. oder am 23. Februar hinauslaufen:

Linnemann: Entscheidung vor Regierungserklärung von Scholz

Zwar sei auch ein Termin im Januar möglich, das sei aber "ambitioniert". Die SPD wolle, wie man höre, in den März. "Und dann gibt es vermutlich ein Kompromiss, der liegt im Februar - und dann gehen wir das jetzt an", sagte Linnemann.

Es sei zudem wichtig, vor der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch eine Entscheidung zu treffen. "Die Menschen sind total verunsichert und wissen nicht, wo dieses Land hinfährt. Wenn wir jetzt die Vertrauensfrage stellen und gleichzeitig den Wahltermin haben, dann beruhigt sich das wieder und dann gehen wir in den Wahlkampf", sagte der CDU-Generalsekretär.

Merz rückt von Forderungen ab

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, hatte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz am Montag die Februar-Termine in einer Sitzung des Fraktionsvorstands genannt. Damit war er von seiner ursprünglichen Forderung von einer Neuwahl am 19. Januar abgerückt. Dafür hätte Bundeskanzler Scholz bereits an diesem Mittwoch im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und dies 48 Stunden vorher beantragen müssen.