Wie CDU-Politiker Kiesewetter seine Attacke verarbeitet

Nicht mehr nur Worte, sondern gewaltsame Übergriffe gegen Politiker: Am vergangenen Wochenende traf es Roderich Kiesewetter von der CDU an einem Wahlkampfstand im baden-württembergischen Aalen. Jetzt schilderte der frühere Berufssoldat und heutige Bundestagsabgeordnete zum ersten Mal ausführlich, was genau passiert war.

"Ich war zwei Minuten am Stand, da kam der Täter direkt von der rechten Seite gezielt auf mich zu und brüllte mich an", berichtete Kiesewetter am Mittwochabend bei Markus Lanz, "wenn ich ein Mann sei, soll ich mit ihm kommen und könnte mich gleich wehren. Sinngemäß".

Angreifer verletzt Kiesewetter leicht

Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke wurde auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in Berlin attackiert. Auch in Dresden kam es erneut zu Angriffen, diesmal gegen eine Grünen-Politikerin.

Kiesewetter: Möglichkeit zur Entschuldigung angeboten

Für die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer zeige der Kiesewetter-Vorfall, "welche Stärke heute notwendig ist, um in einem demokratischen System als Politiker tagtäglich aufzustehen und sich Gefahren auszusetzen". Ihr zufolge sei zugleich ein Rückzug keine Option, vielmehr müsse ganz klar gezeigt werden, "was in unserer politischen Kultur nicht in Ordnung ist". Für Schwarzer heißt das konkret: Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.