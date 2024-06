Klingbeil bei illner: Dauerhaft mehr Geld für Bundeswehr

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 13. Juni 2024 in voller Länge.

Da hat Norbert Röttgen offenbar einen wunden Punkt getroffen. BSW und AfD boykottierten unlängst im Bundestag die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj . Dass beide Parteien in Sachen Russland-Politik ziemlich ähnlich ticken, gibt dem CDU-Außenpolitiker in der ZDF-Sendung "maybrit illner" Anlass, sie immer wieder im gleichen Atemzug zu nennen.

Die Wahlergebnisse von AfD und BSW seien ein Krisenzeichen, so Röttgen, der die Union später als Brandmauer gegen rechten und linken Extremismus betitelt. "Mich regt das auf, dass man uns permanent in einen Topf wirft mit Rechtsextremisten", hält BSW-Chefin Amira Mohamed Ali dagegen. Von den "beiden Pro-Putin-Parteien" spricht Röttgen daraufhin, was Mohamed Ali "infam" nennt.