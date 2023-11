Nouripour für Begrenzung von Zuwanderung

Das Thema Migration bestimmt auch den Wahlkampfendspurt in Hessen und Bayern , wo in einer Woche gewählt wird. CDU -Chef Friedrich Merz fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, spätestens nach den beiden Wahlen gemeinsam eine Lösung in der Migrationspolitik zu suchen. Man sollte dazu gleich am anderen Morgen zusammenkommen, so Merz.