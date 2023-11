Migration nach Deutschland: Sachens Innenminister warnt

Sachsens Innenminister spricht von "dramatischen Fluchtszenen" an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Deutschland könne nicht den "Löwenanteil dieses Flüchtlingsstroms" schultern. 18.09.2023 | 19:45 min

Auf der Mittelmeerinsel Lampedusa, wo jeden Tag hunderte, teilweise tausende Migranten in völlig überfüllten Booten ankommen, herrscht Notstand. Und auch in Deutschland klagen viele Kommunen, dass sie überfordert sind und es nicht mehr schaffen, die vielen Geflüchteten angemessen zu versorgen.

Einzelne Landratsämter müssten bereits Kristenstäbe einrichten, sagt Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im Gespräch mit ZDFheute live . "Wir haben jede Nacht an den Grenzen zu Tschechien und Polen dramatische Fluchtszenen", so Schuster. Die Schleuser würden die Menschen als "Ware" behandeln. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, wann "etwas Schlimmes passiert", warnt der sächsische Innenminister.

Seit der Ankunft tausender Migranten auf Lampedusa beherrscht die Frage nach der Aufnahme von Geflüchteten wieder die Debatten. Auch in der Ampel ist man sich bei dem Thema uneins. 18.09.2023 | 1:47 min

Nicht in der Lage "Löwenanteil dieses Flüchtlingsstroms" zu schultern

Mit Blick auf die noch vorhandenen Aufnahmekapazitäten erklärt Schuster, man belege aktuell die letzten noch verfügbaren Wohnungen. Bislang werden in Sachsen noch keine Turnhallen als Notunterkünfte für die Unterbringung Geflüchteter genutzt. Gleichwohl werde das wohl bald nicht mehr zu vermeiden sein. Es gebe aber bereits Containerdörfer, "und das schmerzt mich sehr", sagt Schuster.

Die Bundesregierung muss verstehen, dass Deutschland nicht weiter in der Lage ist, den Löwenanteil dieses Flüchtlingsstroms wieder mal sehr stark alleine zu schultern.

Die entsprechenden Signale aus dem Bund Richtung Brüssel und Nachbarländer würden aber fehlen, sagt Schuster. Zudem erinnert der sächsische Innenminister daran, was Deutschland bereits seit 2015 geleistet habe. Er könne in Sachsen nicht jede Woche über 1.000 Menschen neu aufnehmen: "Das würde uns zerreißen."

"Auf diesen enormen Integrationsdruck, den wir schon gemeistert haben", komme jetzt schon wieder eine kapitale Fluchtbewegung: "Das erschöpft", so Schuster. Dabei ginge es nicht so sehr um die der Unterbringung, sondern vielmehr um spätere Aspekte wie Wohnung, Arbeit, Kita oder Schule.

Eine "flexible Obergrenze" sei daher keine politische Erfindung, sondern basiere auf einer ganz klaren Verhandlung mit den kommunalen Spitzen in Deutschland: "Was ist dieses Land in der Lage, permanent zu leisten?", erklärt der CDU-Politiker. Man habe eine humanitäre Pflicht, aber bei 150.000 bis 200.000 Menschen im Jahr seien die Grenzen erreicht.