Studie: Deutsche Mittelschicht stark belastet

Das Ifo-Institut sieht Menschen mit mittleren Einkommen in Deutschland "am Rande ihrer Belastungsfähigkeit". Im europäischen Vergleich trage die Mittelschicht in Deutschland mit die höchste Steuer- und Abgabenlast . Die Studie erstellte das Institut im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung.