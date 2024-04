Stadtwerke Oranienburg: Keine Neuanschlüsse für Strom

In einem Gespräch mit der ZDFheute bekräftigte Energie-Experte Michael Kruse, der der FDP angehört, dass Oranienburg kein Einzelfall bleiben wird. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland , fände bisher ohne direkten Zusammenhang mit der Netzausstattung statt. "Wir diskutieren abstrakt, wie viel Erneuerbare Energien wir zusätzlich brauchen und wir diskutieren nicht darüber, wie viel Netzausbau wir brauchen und diese beiden Komponenten werden nicht zusammen gebracht", so Kruse.