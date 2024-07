2.871 Euro im Durchschnitt: Wohnen im Pflegeheim wird teurer

Menschen, die in Heimen leben und gepflegt werden, müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Entlastungen des Bundes helfen kaum.

Zuzahlung steigt nicht nur im ersten Heim-Jahr

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil dieser Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen hinzu.

Erstmals wurden in die Auswertung zum 1. Juli auch Ausbildungskosten einbezogen, die ebenfalls von den Heimen weitergegeben werden. Dieser Posten wurde aber auch in die Vergleichswerte vom 1. Juli 2023 eingerechnet, wie es zur Erläuterung hieß.

Zuschläge sollen Kosten dämpfen

Verband kritisiert die Länder

Lauterbach will Pflege reformieren

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Insgesamt gibt es bei den Zuzahlungen weiter regionale Unterschiede. Im Schnitt am teuersten ist derzeit ein Heimplatz im ersten Aufenthaltsjahr in Nordrhein-Westfalen mit 3.200 Euro pro Monat und in Baden-Württemberg mit 3.180 Euro. Am niedrigsten ist die Eigenbeteiligung in Sachsen-Anhalt mit 2.373 Euro.