Was Pistorius im ZDF-Politbarometer von Weidel unterscheidet

Verteidigungsminister Pistorius führt die Top Ten der beliebtesten deutschen Politiker des ZDF-Politbarometer seit Monaten an. AfD-Chefin Weidel ist Schlusslicht. Was unterscheidet die beiden?

Ohne vorher überhaupt im Ranking vertreten gewesen zu sein, schaffte er im Februar 2023 direkt den Sprung auf Platz eins der zehn wichtigsten Politiker und Politikerinnen in Deutschland. Dort ist auch Alice Weidel AfD ) regelmäßig vertreten - und das, obwohl ihre Beliebtheitswerte notorisch schlecht sind. Wie kommt das?

Politiker-Ranking entsteht in zwei Stufen

Wichtig dabei zu wissen: Die Politbarometer-Top-Ten im ZDF entsteht durch ein zweistufiges Verfahren - also zwei getrennte Befragungen der Forschungsgruppe Wahlen.

In einem ersten Schritt wollen die Meinungsforscher von den Befragten wissen, wen sie zurzeit für die wichtigsten Politiker und Politikerinnen in Deutschland halten. Dabei werden keine Namen vorgeben.

Die zehn in diesen Rückmeldungen am häufigsten genannten Namen bewerten andere Umfrageteilnehmer später in einer zweiten Befragung - nach Sympathie und Leistung. Das geschieht auf einer Skala von +5 bis -5. Aus allen Bewertungen wird dann ein Durchschnittswert ermittelt.