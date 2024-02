LKA: Weitere gefasste Person kein RAF-Terrorist

Bei der weiteren in Berlin festgenommenen Person handelt es sich nicht um einen der beiden gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Staub.

„Es wird einen Kreis von Leuten geben, die sich um Aussteiger oder Nicht-Aussteiger kümmern“, so der Journalist Stefan Aust über die lange untergetauchte Ex-RAF-Terroristin Klette. 28.02.2024 | 4:48 min

Der Mann wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwochmorgen in Hannover mitteilte. Die Fahndungsmaßnahmen nach den beiden noch flüchtigen Straftätern dauerten an.