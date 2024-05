Wenn es so richtig schlecht läuft, steht die CDU am Wahlabend allein zwischen AfD und BSW. Eine Koalition mit der in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD schließt Ministerpräsident Michael Kretschmer kategorisch und glaubhaft aus. Beim BSW weicht er aus. Am Rande des Neumitgliedertreffens sagt Kretschmer: