CDU-Politiker Kretschmer will Waffenhilfe an Ukraine kürzen

Der Krieg in der Ukraine ist ein zentrales Thema im sächsischen Wahlkampf. Viele Wähler sind unzufrieden mit dem aktuellen Kurs der Ampel. Welche Positionen vertreten die einzelnen Parteien kurz vor der Landtagswahl?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) fordert auch mit Blick auf den Bundeshaushalt eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine

Wir können nicht länger Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen. Es muss alles im Verhältnis stehen.

"Unterstützung ja, aber wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Kretschmer: Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

Kretschmer reagierte damit auf die Frage, ob er für ein Ende der deutschen Waffenhilfe an die Ukraine sei, um Geld zu sparen. "Ich habe mich von Anfang an deutlich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen und für diplomatische Initiativen geworben", sagte er. "Seit zwei Jahren habe ich da eine sehr klare Meinung und ich muss leider sagen, diese hat sich in vielen Punkten bestätigt."