Fiktiver Krimi: Scheuers Ex-Sprecher schreibt brisantes Buch

Unübersehbare Parallelen

Ein Minister namens Felix Rohr

Das gescheiterte Prestigeprojekt von Ex-Minister Scheuer wird teuer: 243 Millionen Euro Schadensersatz muss der Bund der Betreiberfirma zahlen. 05.07.2023 | 2:44 min

Autor Ainetter: Kein "Schlüsselroman"

Insgesamt entsteht das Bild eines fiktiven Ministers, der nach einem langen 16-Stunden-Tag in der fremden Stadt noch unbedingt in einen Nobelclub will und sich dort mit Champagner druckbetankt. "Als die Kellnerin vorbeikommt, fasst ihr der Minister von hinten an die Brüste." Sein Pressesprecher muss einschreiten, sich für ihn entschuldigen, "die Kellnerin hat den Minister zum Glück nicht erkannt".