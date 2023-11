Scholz sagt Ukraine Lieferung von Munition zu

Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben, kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Kritik an der Regierung kam unter anderem von Unionschef Merz. 16.03.2023 | 1:28 min

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weitere Unterstützung in ihrem Kampf um Freiheit zugesagt, auch mit Waffen. Scholz sagte in seiner Regierungserklärung im Bundestag:

Merz nennt Ukraine-Hilfe unzureichend

Scholz bekräftigte das Festhalten an Sanktionen gegen Russland. "Unseren Sanktionsdruck werden wir beibehalten", so der Kanzler. Sanktionen dürften auch nicht über Drittstaaten umgangen werden.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte die Hilfe Deutschlands für die Ukraine als unzureichend. "Gemessen an der Wirtschaftsleistung haben eine ganze Reihe von Ländern auch und gerade in Europa deutlich mehr geleistet als wir", so Merz in Richtung des Kanzlers.