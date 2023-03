Verteidigungsminister Pistorius sagte in Stockholm, die Bundeswehr müsse bei Munition selbst "Engpässe bewältigen". Deutschland gebe an die Ukraine "fast alles ab, was wir haben", fügte er im Deutschlandfunk hinzu. Die Bundeswehr müsse aber Munition für die Landes- und Bündnisverteidigung in der Nato zurückhalten, denn sonst wäre sie "nicht mehr in der Lage, die Ostflanke zu schützen im Fall einer Aggression".