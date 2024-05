Hochwassergebiete: Scholz versichert Saarländern Solidarität

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch im saarländischen Hochwassergebiet den betroffenen Menschen Unterstützung zugesichert. Der SPD-Politiker machte sich am Samstag in der Gemeinde Kleinblittersdorf an der Saar gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (ebenfalls SPD) ein Bild von der Lage. Scholz sagte:

Scholz: "Gute Praxis der Solidarität"

Dabei gehe es auch um die Unterstützung, die Bundesinstitutionen leisten könnten. Wenn der Schaden besser einzuschätzen sei, werde man miteinander verabreden, was zu tun sei, um denjenigen zu helfen, die in Not geraten seien.

Rehlinger: Niemanden im Regen stehen lassen

Pegel stiegen mancherorts auch am Samstag

Am Freitagabend und in der Nacht hatte es schwere Überschwemmungen durch Starkregen gegeben. In einigen Orten, beispielsweise im saarländischen Blieskastel, stieg der Hochwasserpegel auch am Samstagvormittag zunächst noch weiter an, wie der Saarländische Rundfunk berichtete. Von Unwetterschäden betroffen sind auch weitere Gebiete Südwestdeutschlands sowie in Frankreich und Luxemburg.