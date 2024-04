Kanzler Scholz ist gegen einen "Wehrdienst wie früher"

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hält die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen in Deutschland für unwahrscheinlich. Einen "Wehrdienst wie früher" werde es nach seiner Überzeugung nicht mehr geben. Das sagte er am Montagabend bei einer Gesprächsrunde mit Zeitungslesern der VRM-Mediengruppe in Mainz: