Altkanzler Schröder wird 80: Keine Feier mit Putin

Von seiner Frau Soyeon Schröder-Kim bekommt Schröder eine Party in Berlin geschenkt. Schröder wird am 7. April 80. Die Feier soll aber erst knapp drei Wochen später am 27. April stattfinden. Den Ort geben die Schröders nicht bekannt. "Weil die Feier und die Ausgestaltung mein Überraschungsgeschenk für meinen Mann sind, kann ich Ihnen darüber im Moment nichts verraten", sagte Schröder-Kim der dpa. Sie arbeite aber "auf Hochtouren" an der Vorbereitung der Feier.