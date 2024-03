Schröder stärkt Scholz: CDU-Kritik an Aussagen zu Taurus

Altkanzler Gerhard Schröder steht erneut wegen seiner Aussagen zum Krieg in der Ukraine in der Kritik.

Dass jemand wie Schröder, "der so kritikfrei für Putin spricht, regelmäßig in Deutschland die SPD, den Kanzler hier unterstützt", solle Scholz zum Nachdenken bringen, ergänzte Spahn am Montag beim Eintreffen zu Beratungen der Spitze seiner Partei in Berlin.