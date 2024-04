Union will Selbstbestimmungsgesetz teilweise rückabwickeln

Änderung des Geschlechtseintrags : Union will Ampel-Gesetz teils rückabwickeln

von Dominik Rzepka 12.04.2024 | 06:24 |

Wer sein Geschlecht ändern will, kann das bald jährlich beim Standesamt tun. Das will die Ampel heute beschließen. Die Union kündigt an, die Regeln ab 2025 teils wieder zu ändern.