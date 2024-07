ZDF-Sommerinterview: Wie Söder Migration eindämmen wil

Söder: "Kaum mehr Asylverfahren"

Asylrecht genießen in Deutschland laut Grundgesetz politisch Verfolgte. Subsidiären Schutz erhalten Menschen, die begründen können, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht, etwa Todesstrafe oder Folter. Auch ein allgemein hohes Risiko, etwa durch bewaffnete Konflikte kann ausreichen, um subsidiären Schutz zu erhalten.

Betrachtet man die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge , wurden von Januar bis Juni 2024 insgesamt 20.476 Entscheidungen nach Rechtsstellung als Flüchtling (§ 3 Abs. 1 AsylG, Art. 16a GG) getroffen. In der Rubrik Flüchtlinge wurden in diesem Zeitraum 919 Menschen als Asylberechtigte (Art. 16a GG und Fam.Asyl) anerkannt. Dagegen stehen 42.627 Entscheidungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz (gem. § 4 Abs. 1 AsylG).

Bei der Bewertung der Zahlen kommt es also darauf an, welche Kategorie zugrunde gelegt wird: Betrachtet man nur die Zahl der Anerkennung als Asylberechtigter mit 919 gegenüber der Zahl mit subsidiärem Schutz (42.627), so ist die Formulierung von Markus Söder ("kaum Asylverfahren") nachvollziehbar.

Söder fordert Ausweisungen nach Syrien und Afghanistan

Das Fazit im Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes: "Letztlich handelt es sich zwar immer um eine Einzelfallentscheidung, aber aufgrund der desolaten Sicherheitslage und der vielerorts prekären humanitären Lage in Syrien und Afghanistan dürfte Artikel 3 der EMRK [Europäische Menschenrechtskonvention] etwaigen Abschiebungen in diese Staaten regelmäßig entgegenstehen."

In der großen Mehrheit der Fälle, ist es also derzeit rechtlich nicht möglich, Menschen aus Syrien und Afghanistan auszuweisen. Es wird dennoch in jedem Einzelfall geprüft, ob nicht trotz der humanitären Lage bei bestimmten Personen eine Abschiebung zulässig ist. In den wenigen deutschen Gerichtsverhandlungen zu Einzelfällen afghanischer Geflüchteter sind die Oberverwaltungsgerichte sich uneins.

Söder: "Mit Afghanistan und Syrien reden"

Mit den in Afghanistan regierenden Taliban unterhält die Bundesrepublik derzeit gar keine offiziellen diplomatische Beziehungen. Die Bundesregierung erkennt die de-Facto Regierung der Taliban bisher nicht an und arbeitet nicht mit ihr zusammen, auch wenn das Auswärtige Amt angibt , auf technischer Ebene punktuell und in Einzelfällen Kontakt gehabt zu haben.

Asylrechtsexperte Kay Hailbronner, Professor an der Universität Konstanz, wird in dieser Frage in der aktuellen Ausgabe der Welt am Sonntag zitiert: "Praktisch werden Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder Syrien bei unveränderten rechtlichen Bedingungen regelmäßig scheitern. Ausnahmen in Einzelfällen tragen allenfalls zur Imagepflege eines vermeintlich energischen politischen Handelns bei."