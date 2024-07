Söder warnt vor Verzicht auf Grenzkontrollen

FDP fordert Verlängerung der Grenzkontrollen

CSU-Chef Söder: Bei Überforderung muss Staat handeln

Die Kritik, solche Zurückweisungen an den Grenzen würden gegen EU-Recht verstoßen, weist der CSU-Chef zurück: "Es ist nach europarechtlichen Regelungen möglich, auch nach internationalen Regeln." Es sei "doch geradezu absurd, dass wir auf europäischer Ebene eine Regelung haben, die erst in ein paar Jahren in Kraft tritt". Deshalb fordert Söder: "Wenn wir in eine Situation der logistischen, aber auch politisch-demokratischen Überforderung kommen, dann muss ein Staat handeln." Diese Schutzmaßnahmen jetzt wieder zurückzufahren, halte er für "unverantwortlich".