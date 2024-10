Matthias Miersch: Wer ist der neue SPD-Generalsekretär?

In der breiten Öffentlichkeit mag Matthias Miersch für viele noch ein unbekanntes Gesicht sein - innerhalb der SPD gehört der Bundestagsabgeordnete aber schon seit Längerem zum Spitzenpersonal. Nun soll der 55-Jährige Nachfolger von Kevin Kühnert als Generalsekretär der Partei werden. Er steht dabei vor allem vor der schweren Aufgabe, den Bundestagswahlkampf der SPD zu organisieren.

Am Montagmittag kündigte Kühnert überraschend an, sich aus gesundheitlichen Gründen vorerst aus der Politik zurückzuziehen. Nur wenige Stunden später wurde bekannt, dass Miersch sein Nachfolger werden soll. Der Bundestagsabgeordnete wird wie Kühnert dem linken Parteiflügel zugeordnet.

Miersch ist Sprecher der Parlamentarischen Linken

Der 55-jährige Jurist aus Hannover ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, bereits seit 2015 ist er Sprecher der sogenannten Parlamentarischen Linken. Dem Bundestag gehört er schon seit 2005 an. In den vergangenen Monaten war Miersch immer wieder auch als möglicher Nachfolger von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Gespräch gewesen.

Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist Miersch zuständig für die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In der parlamentarischen Arbeit gilt der Jurist als versiert und erfahren. Er setzte etwa in der Debatte um das umstrittene Heizungsgesetz maßgeblich Nachbesserungen an dem Regierungsentwurf durch.