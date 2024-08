Stationierung US-Raketen: Stegner kritisiert SPD-Beschluss

Es klingt wie ein Basta - zu einer Sache, die eigentlich schon längst entschieden ist. Die Spitze der SPD hatte sich am Montag mit einem Beschluss des Partei-Präsidiums hinter Kanzler Olaf Scholz (SPD) gestellt und die Stationierung von US-amerikanischen Raketen mit größerer Reichweite ab 2026 in Deutschland befürwortet. Also das noch einmal bestätigt, was schon seit einem Jahr Beschlusslage der Bundesregierung und Teil der Nationalen Sicherheitsstrategie ist und nun konkret von Scholz und US-Präsident Joe Biden am 10. Juli verabredet wurde.