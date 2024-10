Steuerschätung: 12,7 Milliarden Euro weniger als erwartet

Was ist passiert?

Schlechte Nachrichten von Christian Lindner : Der Finanzminister von der FDP hat am Donnerstag das Ergebnis der sogenannten Steuerschätzung vorgestellt - also die Prognose, wie viele Steuern der Staat im kommenden Jahr einnimmt.

Was hat das mit mir zu tun?

Eine ganze Menge. Es könnte nämlich sein, so deutet es Lindner zumindest an, dass Bund und Länder sparen müssen. "Nicht jede staatliche Leistung wird noch möglich sein", sagt Lindner und verweist darauf, dass der Staat besonders für Sozialleistungen viel Geld ausgebe.

Was bedeutet das für die Ampel?

Lindner hält außerdem an der Schuldenbremse fest - also am Prinzip, nicht zu viele neue Schulden zu machen (um genau zu sein: 0,35 Prozent des Bruttoinlandprodukts). Darüber gebe es aber kein "Einvernehmen in der Koalition", sagt Lindner.