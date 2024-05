Vorfall auf Sylt: Wie ein Techno-Hit rassistische Hymne wurde

Dabei sind die Szenen, die sich in Sylt abgespielt haben, nicht neu - und haben sich längst verbreitet. Seit Monaten gibt es Vorfälle in Deutschland, wo junge Menschen auf Feiern genau diese Parole auf die eingängige Melodie grölen. Auf Dorffesten, beim Fasching, in Discos oder diesmal in einem teuren Lokal auf Sylt. Veranstalter eines sächsischen Festivals untersagten inzwischen sogar, das Lied zu spielen, aus Angst vor rassistischen Parolen.