Landtagswahl in Thüringen: Kommt das CDU-BSW-SPD- Bündnis?

Ukraine-Politik verschafft BSW viel Zustimmung

In Brandenburg und Thüringen stehen die Zeichen auf Koalitionsverhandlungen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). "Uns ist wichtig, dass wir als Partei unsere Glaubwürdigkeit bewahren", so die Co-Vorsitzende des BSW, Amira Mohamed Ali.

Thüringer Kompromiss als Ärgernis für Sahra Wagenknecht

Doch die Thüringer "Kompromiss-Präambel" wird trotzdem zum Ärgernis für Sahra Wagenknecht. Unter anderem kein klares "Nein" zur geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Stattdessen ein offenes "Agree to disagree". Dazu sagt Mario Voigt (CDU):

Der "Thüringer Kompromiss" enthält also weniger BSW als erwartet - anders als in Brandenburg. Parteichefin Wagenknecht kritisiert prompt: Sie bedauere, dass das Thüringer Papier sich nicht an Brandenburg orientiert, sondern in wichtigen Fragen deutlich dahinter zurückbleibe, sagte sie im ZDF.