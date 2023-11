Zahl unerlaubter Einreisen im Jahr 2022 stark gestiegen

Die Bundespolizei blickt in ihrem Jahresbericht 2022 besonders auf die hohe Zahl bei der illegalen Migration zurück. Auch die Angriffe auf Beamtinnen und Beamten werden häufiger. 08.11.2023 | 1:29 min

Mehr Delikte nach dem Aufenthaltsgesetz

Migrationsbezogene Straftaten bestimmten inzwischen den Alltag der Bundespolizei, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichts 2022 der Behörde.

Die Bundespolizei meldet einen Anstieg der Schleuserkriminalität und 98.000 unerlaubte Einreisen in 2023: Jetzt werden Kontrollen zur Schweiz, zu Polen und Tschechien verstärkt. 17.10.2023 | 1:30 min

Fiedler: Zahl der Straftaten steigt, wenn mehr kontrolliert wird

Kampf gegen Schleuser im Fokus der Bundespolizei

Die Bekämpfung der bandenmäßig organisierten Schleuserkriminalität war laut Ministerin Faeser im vergangenen Jahr einer der Schwerpunkte der Bundespolizei. Die Behörde habe 49 Ermittlungsverfahren zur Verfolgung schwerer und Organisierter Kriminalität und 35 Verfahren im so genannten Vorfeld der Organisierten Kriminalität ausgeführt.

Fiedler bekräftigte im ZDF, dass die Polizei erfolgreich im Kampf gegen Schleuser unterwegs sei. Schleierfahndungen und zielgerichtete Kontrollen fügten sich ein "in ein großes Maßnahmenpaket". Allerdings fehle es im kriminalpolizeilichen Bereich an Personal. In diesem Bereich komme es dazu, dass "große Ermittlungsverfahren geführt werden müssen, dass Beweismittel sichergestellt, ausgewertet werden müssen".