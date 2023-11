Grenze zu Polen und Tschechien: Faeser kündigt Kontrollen an

Nach wochenlangen Diskussionen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen , Tschechien und der Schweiz ermöglichen. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, wurden vorübergehende Binnengrenzkontrollen am Montag bei der Europäischen Kommission notifiziert.