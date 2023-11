Union fordert "Sofortprogramm" für Wirtschaft

Angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland fordert die Union von der Bundesregierung schnelle Gegenmaßnahmen. Der Chef der CSU , Markus Söder, sagte der "Bild am Sonntag":

Die Wirtschaft im Ausland wächst und Deutschland fällt immer weiter zurück. Die Probleme sind also hausgemacht. Die Ampel muss jetzt ein Sofortprogramm für die Wirtschaft auflegen.

So düster sah es lange nicht aus für die deutsche Wirtschaft: Fachkräftemangel, Bürokratie, hohe Zinsen und die gestiegenen Energiepreise belasten die Industrie. 27.07.2023 | 2:34 min

Merz: Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

Grünen-Chefin für Investitionsagenda

Die Chefin der Grünen , Ricarda Lang, stellte indes baldige Schritte in Aussicht. Sie sagte der "Bild am Sonntag":

Die Stärkung der Wirtschaft wird das erste Thema sein, das die Bundesregierung in den nächsten Wochen in Angriff nehmen muss.

Lang sprach sich erneut für eine Investitionsagenda aus mit Investitionen in Bahn, Kitas und Digitalisierung sowie Anreize für internationale Unternehmen, ihre Standorte in Deutschland anzusiedeln oder auszubauen.

Die Prognose des ifo-Instituts weist auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4 Prozent hin. 02.08.2023 | 2:37 min

Lang: Deutschland muss als Standort "vorne mitspielen"

Zum Umfang der Investitionsagenda sagte Lang, in China und den USA würden gerade Hunderte Milliarden in die Hand genommen, damit dort die Jobs der Zukunft entstünden. Es gebe ein internationales Wettrennen um die besten Standortbedingungen. "Deutschland darf hier nicht an der Seitenlinie stehen, sondern muss vorn mitspielen."