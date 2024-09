Wahl in Brandenburg: SPD laut Hochrechnung vor AfD

Die SPD gewinnt die Landtagswahl in Brandenburg : Laut Hochrechnung holt sie 5,3 Punkte mehr als vor fünf Jahren. Auch die AfD legt im Vergleich zu 2019 deutlich zu, kommt aber nach der SPD auf Platz zwei. Zuletzt hatte die AfD in den Umfragen noch vorn gelegen.

In Brandenburg ziehen Parteien, die weniger als fünf Prozent erhalten, nicht in den Landtag ein - es sei denn, sie gewinnen mindestens ein Direktmandat. Dann bekommen sie so viele Sitze im Parlament, wie ihnen nach den Zweitstimmen zustehen.

Welche Rolle spielt Ministerpräsident Woidke?

"Es war ein hartes Stück Arbeit, das wir in den letzten Monaten hinter uns gebracht haben", sagte Woidke. Im Moment wolle er die Euphorie noch ein bisschen bremsen. "Aber es scheint so zu sein, dass es wiederum - wie schon so oft in der Geschichte - Sozialdemokraten waren, die Extremisten auf dem Weg zur Macht gestoppt haben."