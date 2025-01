Die Bundestagswahl kommt - am Sonntag, den 23. Februar 2025. Damit dieser Tag reibungslos abläuft, braucht es rund 675.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bundesweit. Die Stadt Heilbronn etwa hat schon genug Ehrenamtliche gefunden. Es hätten sich "sehr viel mehr Leute gemeldet" als bei vergangenen Wahlen und auch die Ersatzliste sei schon gut gefüllt.

Wie kann ich Wahlhelfer werden?

Das geht direkt bei der zuständigen Wahlbehörde der eigenen Gemeinde, im Rathaus oder bei der Kreisverwaltung - entweder per Telefon oder über ein Onlineformular. Melden sich nicht genug freiwillige Wahlhelfende, können Wahlberechtigte berufen werden. So könnten etwa "Beschäftigte der Verwaltung" benannt werden, heißt es von der Bundeswahlleiterin.

Die Stadt Mannheim etwa erklärt, dass es immer genügend Freiwillige gebe, die sich für das Amt melden. Zudem werde auf Menschen zurückgegriffen, die schon häufig Wahlhelferin oder Wahlhelfer waren. Gemeinden kontaktieren auch ehemalige Freiwillige. Wer das nicht mehr will, kann die Nutzung der eigenen Daten untersagen.

Wer darf bei der Wahl helfen?

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Berlin sind etwa 2,4 Mio. Wahlberechtigte, diese werden nun aufgerufen am 23. Februar 2025 ihre Stimme bei der Wahl zum Deutschen Bundestag abzugeben.

Welche Aufgaben gibt es im Wahllokal?

Wahlhelfende sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. Sie überprüfen, wer wahlberechtigt ist, also wer im Wählerverzeichnis steht. Wahlscheine werden geprüft, Stimmzettel ausgegeben und anschließend die Urne für den Einwurf freigegeben. Nach der Wahl wird ausgezählt. Unter Umständen geben Wahlhelfer auch Hilfestellung für Menschen mit Behinderung.

Wie lange dauert das?

Wie der Wahlprozess in Deutschland verläuft, hängt nicht nur von der Technik ab. Auch Desinformation über Soziale Medien könnte bei der kommenden Bundestagswahl eine Rolle spielen.

Viele Kommunen setzen in den Wahllokalen auf ein Schichtsystem. Nachdem alle Ehrenamtlichen einmal morgens erschienen sind, wird eingeteilt. Die Stadt Nürnberg etwa geht von zwei Schichten aus, in Leipzig werden tagsüber fünf Stunden und bei der Auszählung drei Stunden benötigt.

Bekommen Wahlhelfer eine Entschädigung?

Je nach Kommune schwanken diese Bezüge nach oben oder nach unten. So gibt es in Mannheim in diesem Jahr ein "Erfrischungsgeld" von 60 bis 100 Euro, je nach Zeitaufwand. Berlin bietet 100 Euro für die Briefwahlauszählung, 120 Euro für Wahlvorsteher. Reise- und Übernachtungskosten können auch erstattet werden, wenn man außerhalb des eigenen Wahlbezirks eingesetzt wird.