UN-Resolution: Baerbock verteidigt deutsche Enthaltung

Hat die uneingeschränkte Solidarität mit Israel Grenzen? Welche Ziele verfolgt Annalena Baerbock mit ihrer Enthaltung bei der UN-Resolution? „Was nun, Frau Baerbock“ fragen Bettina Schausten und Anne Gellinek. 01.11.2023 | 21:32 min

Die Hamas wird darin nicht für den Angriff auf Israel verurteilt, das Selbstverteidigungsrecht Israels wird nicht erwähnt. Hätte Deutschland nicht mit Nein stimmen müssen? So wie zum Beispiel die USA?

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Vorwurf zurückgewiesen, durch die Enthaltung von Israel abgerückt zu sein. Baerbock sagt in der ZDF-Sendung "Was, nun...?" mit Bettina Schausten und Anne Gellinek:

Die UN beschließt eine Resolution zu Gaza und Deutschland enthält sich. Dabei war man bislang so stolz auf die uneingeschränkte Solidarität mit Israel. 29.10.2023 | 4:05 min

Baerbock nennt 7. Oktober "Einschnitt"

Die besondere Rolle Deutschlands sei es, die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region wie etwa Ägypten oder Jordanien offenzuhalten. Gemeinsam mit Jordanien habe man erreichen können, "dass dieser Text nicht einseitig Israel verurteilt".

Gerade auch in Gesprächen mit der israelischen Regierung haben wir an dieser Textversion, die ursprünglich da war, sehr sehr viel gemeinsam verändert.

Den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober nannte sie einen Einschnitt für die ganze Welt. Den israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens mit zahlreichen Toten verurteilte Baerbock nicht als Kriegsverbrechen. Wohl aber unterstreiche der Beschuss, wie komplex diese furchtbare Situation gerade sei.

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel-Hass in Deutschland kritisiert. Offenbar sei die Gesellschaft noch nicht da, wo sie sein müsste, sagte sie im ZDF. 01.11.2023 | 0:55 min

Kritik an Klimaaktivistin Greta Thunberg

Baerbock verurteilt in dem Interview auch Israel-Hass in Deutschland. Sie beklagte, dass Eltern Sorgen hätten, ihre Kinder in eine jüdische Schule zu bringen.