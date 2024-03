Wehrbeauftragten Högl: 385 sexuelle Übergriffe in der Truppe

Bei der Bundeswehr wurden im vergangenen Jahr 385 Fälle sexueller Übergriffe gemeldet. Das geht aus dem Wehrbericht hervor, den die Wehrbeauftragte des Bundestages , Eva Högl (SPD), am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Bei der Zahl handele es sich nochmals um einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, so Högl.