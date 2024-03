Bundeswehr-App für Huawei: Spionage-Einladung für China?

Seit dem Taurus-Leak wird viel über die Sicherheit von Bundeswehr-Interna diskutiert. Und es gibt ein weiteres Beispiel, wo sich die IT der Bundeswehr womöglich unnötig selbst kompromittieren könnte. Denn ihre interne Kommunikations-App "Bw Messenger" bietet die Bundeswehr auch in einer eigenen Version für den chinesischen Handy-Giganten Huawei an. In dessen Store "AppGallery" steht sie zum Download von Huawei-Servern bereit.

Bundeswehr-Messenger auf Huawei-Geräten? "Ein Sicherheitsrisiko"

Zuerst hatte das US-Magazin " Newsweek " über die Bundeswehr-App im Huawei-Store berichtet. Dort hatten mehrere IT-Experten Bedenken geäußert. Auch der Cybersicherheitsexperte Manuel Atug sagt ZDFheute: "Wie jeder Betreiber entscheidet auch Huawei darüber, was in seinem Store zum Download steht. Manipulation an Apps und Updates durch den Plattformbetreiber ist natürlich bei allen immer möglich, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt."

Die nicht-authentische Version würde genau wie das Original funktionieren und erst auffliegen, wenn man technische Details der Apps auf verschiedenen Geräten miteinander vergleiche, so Nohl. Atug verweist darauf, dass US-Geheimdienste immer wieder gezielt Hintertüren in Software eingebaut und ausgenutzt hätten. "Von Huawei ist das bislang nicht bekannt".

Ministerium und Entwickler sehen Sicherheit gewährleistet

Huawei-Version wird demnächst eingestellt

Ein Huawei-Sprecher teilte mit, dass das App-Angebot alle gesetzlichen Bestimmungen einhalte. "Es liegen keinerlei Hinweise auf ein Sicherheitsproblem vor." Und man sehe "keinerlei rationale Grundlage für Spekulationen". Auch in der Truppe selbst vertrauen offenbar nicht alle dem Bw Messenger, was aber nicht an China liegt. Ein Soldat begründete die geringe Nutzung des Bw Messengers in seinem Umfeld gegenüber ZDFheute so: