Fördermittel-Vergabe: Vetternwirtschaft in Wissings Haus?

Archivbild von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Sein Haus steht wegen möglicher Vetternwirtschaft in der Kritik.

Worum geht es?

Um einen, der dort für das Thema Wasserstoff zuständig ist. Er soll mit einer Führungskraft des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands befreundet sein und einem bayerischen Unternehmer (Anmerkung der Redaktion: Siehe hierzu die Aktualisierung vom 7. September 2023 am Ende dieses Beitrags).

Was ist dran an den Vorwürfen?

Die Untersuchung werde "in der gebotenen Gründlichkeit durchgeführt". Details will das Ministerium erst nach Abschluss der Prüfung kommunizieren.

In Robert Habecks Ministerium musste aufgrund von Filz-Vorwürfen ein Staatssekretär gehen:

Energieminister Habeck hat den 57-jährigen Philipp Nimmermann als Nachfolger für den Staatssekretärs-Posten präsentiert. Er arbeitete schon als Staatssekretär in Kiel und Wiesbaden. 22.05.2023 | 0:20 min

Wäre Vetternwirtschaft denkbar?

Theoretisch ja. Es könnte ja sein, dass der Abteilungsleiter zwar nicht offiziell zuständig war für die Vergabe der Fördergelder. Trotzdem könnte er verdeckt Einfluss auf den Prozess genommen haben. Auf einer Pressekonferenz am Montag wollte ein Sprecher des Ministeriums diese Frage nicht eindeutig beantworten.

Die Vergabepraxis jedes Ministeriums muss klar nachvollziehbar sein, so dass kein Zweifel an der sauberen Verwendung von Steuermitteln entstehen kann.

Das lange umstrittene Lobbyregister ist beschlossene Sache. Lobbyisten müssen sich künftig registrieren. Das Ziel: mehr Transparenz. 26.03.2021 | 1:58 min

Welche Kritik gibt es noch?

Sollten der Abteilungsleiter im Ministerium und die Empfänger der Fördergelder tatsächlich enge Freunde sein, wäre das "hochproblematisch". Beamte müssten neutral sein und Abstand zur Wasserstoffindustrie halten, so Lobbycontrol.

Kann das Volker Wissing gefährlich werden?

Denkbar, ja. Die Opposition verweist bereits darauf, dass es sich bei dem Abteilungsleiter um einen hohen politischen Beamten im Ministerium von Volker Wissing (FDP) handele. Dahinter steht das Argument, dass ein Minister für die Vorgänge in seinem Hausist.

Heikel ist der Vorgang auch deswegen, weil es in der Ampel gerade erst einengegeben hat. Der Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck (B'90/Grüne), Patrick Graichen, hatte wegen der sogenannten " Trauzeugen-Affäre " seinen Job verloren.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ist in der Kritik: Sein Staatssekretär Graichen hat seinem Trauzeugen einen Spitzenposten bei der Deutschen-Energie-Agentur verschafft. 30.04.2023 | 5:17 min

Aktualisierung vom 7. September 2023: Soweit es in unserem Beitrag vom 4. August 2023 heißt, dass der Abteilungsleiter im Verkehrsministerium mit einem bayerischen Unternehmer befreundet sein soll und neben dem Branchenverband auch mehrere Gesellschaften des Unternehmers Fördergelder in Millionenhöhe erhalten haben sollen, steht inzwischen fest, dass kein Freundschaftsverhältnis zu dem bayerischen Unternehmer bestand.

In einer gestern vom Handelsblatt veröffentlichten Klarstellung heißt es u.a.: "[Der Abteilungsleiter] … ist nach uns nunmehr vorliegenden Erkenntnissen mit dem bayerischen Unternehmer weder befreundet noch mit diesem in einen gemeinsamen Urlaub gefahren. Auch den Verdacht, dass die Fördermittelvergabe an diesen bayerischen Unternehmer auf privaten Freundschaften … [des Abteilungsleiters] beruhte, halten wir vor diesem Hintergrund nicht weiter aufrecht."