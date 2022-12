Österreich auf dem EU-Gipfel : Migration als Machtfrage

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat heute beim EU-Gipfel in Brüssel einen unangenehmen Platz: Er sitzt am Tisch zwischen Rumänien und Bulgarien- also ausgerechnet zwischen den Ländern, denen er vor kurzem der Zutritt zum Schengen-Raum verwehrt hatte. Es lag an Österreichs Veto, dass an der bulgarischen und der rumänischen Grenze weiterhin gewartet und kontrolliert wird - dort fühlt man sich als EU-Mitglied zweiter Klasse. Und ist sauer auf Österreich.