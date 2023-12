EU-Schuldenregeln: Investitionen "nicht wichtig genug"

"Was heißt hier Deal?" Christian Lindner FDP ) unterbricht seinen französischen Amtskollegen Bruno Le Maire. Es gehe um eine "Lösung". Kurzer Handshake, dann erklären die Finanzminister weiter, worauf sich die deutsch-französische Achse in Paris am Dienstag geeinigt hat , einen Tag vor der Video-Sitzung der EU-Finanzminister, die am späten Nachmittag begann.