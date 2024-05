EuGH-Urteil: Grünes Licht für Vorratsdatenspeicherung

Diese Woche gaben die Richterinnen und Richter in Luxemburg erstmals grünes Licht für ein solches System der Speicherung von Vorratsdaten in allgemeinen Fällen von Strafversorugn . Zumindest IP-Adressen könnten zum Zweck der Strafverfolgung anlasslos gespeichert werden. Datenschützer sehen in dem Urteil eine besorgniserregende Entwicklung.