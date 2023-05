Die Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle der Berufsschule in Miesbach in Oberbayern ist ein ruhiger und versteckter Ort. Stellwände verdecken die Sicht nach drinnen, nur wenige Menschen kommen heraus. Es ist früh am Morgen, nur wenige Geflüchtete sitzen auf Bierbänken in der Halle, frühstücken. Doch mit Ruhe und Normalität hat die Situation hier wenig zu tun. "Die Dimension ist vielen in der Bevölkerung gar nicht bewusst", sagt Michaela Waizmann, verantwortlich im Landratsamt Miesbach für Ausländer- und Asylangelegenheiten.