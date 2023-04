Zu wenig Wohnraum in NRW : "Wir brauchen mehr Flächen"

Scharrenbach: Sie können sich die Wohnungswirtschaft wie eine riesige Maschine vorstellen, die mit ganz vielen einzelnen Bausteinen daherkommt. Wenn sie an einer Schraube drehen, funktioniert das, dann richtet sich die Maschine gut ein. Aber jetzt wird zusätzlich zu den Zins- und Kostensteigerungen an so vielen Stellen gleichzeitig gedreht - Stichwort Energieeffizienz, Stichwort neue Anforderungen an die Gebäude - dass die Investoren sagen: das ist zur Zeit alles ziemlich unsicher. Wir warten jetzt erst einmal, bis wieder Sicherheit herrscht. Das merken wir an den Baugenehmigungszahlen, in NRW wie bundesweit.